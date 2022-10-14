СМИ: ПВО сбила две украинские ракеты над Мариуполем

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты над Мариуполем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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ПВО сработала в Приморском районе. В результате происшествия никто не пострадал, инфраструктура города не получила повреждений.

Напомним, что 13 октября обломок ракеты попал в жилую многоэтажку в Белгороде. У дома оказался поврежден технический этаж и перекрытие квартиры на 16-ом этаже, а двор засыпало обломками. Пострадавших в инциденте нет.