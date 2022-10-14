Картаполов прокомментировал сообщения об облавах на призывников

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о массовых облавах на призывников в Москве. По его словам, никаких специальных мероприятий в столице не происходит.

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Депутат уточнил, что информацию подтвердил военный комиссар Москвы, и назвал ее «выдаваемой за действительное вредителями и паникерами».

Глава думского комитета отметил, что в столице происходили плановые, регулярные розыскные мероприятия, в списках нарушителей могли оказаться граждане, уклоняющиеся от призыва.

«Подчеркну — в этой ситуации военные комиссариаты столицы и сотрудники правоохранительных органов действуют исключительно в правовом поле. Но никаких специальных мероприятий и тем более "облав" в Москве не происходит», — сказал Картаполов.

Он добавил, что в столице ведется плановая работа по выполнению поручений президента России Владимира Путина по проведению частичной мобилизации, она находится под контролем мэра Москвы Сергея Собянина. Сигналы об ошибочно врученных повестках своевременно устранены или решаются при явке гражданина в военкомат.