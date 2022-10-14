Дети создадут коллекцию шевронов для участников спецоперации

Российское движение детей и молодежи запустило акцию «Отважным и важным»

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Российское движение детей и молодежи запускает всероссийскую акцию «Отважным и важным», в рамках которой дети всей страны в знак поддержки и благодарности могут создать эскизы для шевронов военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации — участников специальной военной операции.

Детям предлагается создать эскиз-рисунок будущего шеврона, который бы отобразил их любовь и поддержку солдатам. Это могут быть любые рисунки и символы — от животных и любимых персонажей мультиков до мотивирующих слов и цитат.

Можно предложить любую тематику или разработать эскиз с уникальным дизайном, который бы ребенок хотел видеть на военной форме бойца.

Свои варианты эскизов можно отправить до 13 ноября на электронную почту по адресу deti.vmeste@rddm.team. Нужно указать в теме письма «Отважным и важным», а в самом сообщении — фамилию, имя и отчество автора, возраст и регион проживания.