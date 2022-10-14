Еще одна категория россиян получит отсрочку от мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для граждан, у которых на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».