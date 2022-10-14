Еще одна категория россиян получит отсрочку от мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для граждан, у которых на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Картаполова, вопрос был проработан совместно с Минобороны, а решение уже доведено до военных комиссариатов.
«Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. В этом направлении будет продолжена совместная работа, направленная на результат», — подчеркнул депутат.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.