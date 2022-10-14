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1 час назад

В ЛНР сообщили о частичном уходе ВСУ из Артемовска

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) частично ушли из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил представитель силовых структур Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.

В ЛНР сообщили о частичном уходе ВСУ из Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск», — сказал он.

Помимо этого, также известно, что союзные силы готовятся к заходу в город.

ЛНР и Украина провели обмен пленными

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили ротную тактическую группу в район населенного пункта. Уточняется, что в ней состоят примерно 200 человек. Кроме того, отмечается, что в состав группы также входят иностранные наемники.

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