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14 минут назад

Португалия передаст Украине шесть российских вертолетов

Никита Бородкин

Правительство Португалии решило передать Украине шесть пожарных вертолетов разработки российского конструкторского бюро «Камов». Как сообщает ТАСС, об этом заявила министр обороны страны Элена Каррейрас.

Португалия передаст Украине шесть российских вертолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что из-за санкций Лиссабон больше не может их использовать — у вертолетов нет сертификата летной годности, а в стране их не могут отремонтировать. На данный момент все шесть машин нуждаются в ремонте, а один из них неработоспособен.

«Украинцы знают, в каком состоянии находится техника, они будут очень полезны для Украины, и за эту передачу наши украинские коллеги очень благодарны», — добавила Каррейрас.

При этом министр подчеркнула, что Киев якобы способен самостоятельно отремонтировать неисправности.

Армия,Камов,
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