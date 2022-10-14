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15 минут назад

The New York Times: Евросоюз обучит украинцев обращению с системами вооружений

Газета.Ru

Европейские инструкторы в ходе создаваемой тренировочной миссии Евросоюза намерены обучить тысячи украинских военных управлять системами вооружений. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на чиновника и дипломатов на Западе.

Евросоюз обучит украинцев обращению с системами вооружений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным газеты, также украинских солдат научат «снайперским навыкам».

Предварительно, сообщество уже тренирует военных за рубежом, но это происходит в африканских странах.

Планируемая миссия для обучения Вооруженных сил Украины станет первой на земле ЕС. Переговоры о ее создании велись на протяжении нескольких недель.

Ряд дипломатов подчеркнул, что страны Евросоюза первоначально боялись, что подобная миссия может грозить риском «большего вовлечения в боевые действия».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,ЕС,
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