Российская компания разработала роботизированную антиснайперскую систему

Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что компания создала первую работающую на дистанционном управлении антиснайперскую систему «Рубеж», сообщает РИА «Новости».
В состав системы входит ложная цель, имитатор оружия и комплекс поражения.
«Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника», — сказал Лобаев.
Ранее Лобаев заявил, что предприятие разрабатывает снайперскую винтовку под калибр НАТО 308 win с учетом потребностей спецоперации на Украине.
До этого Лобаев сообщил, что иностранные заказчики проявляют большой интерес к российским дальнобойным винтовкам производства компании Lobaev Arms «Сумрак», «Севастополь» и «Опустошитель».
Также стало известно, что союзные силы в рамках спецоперации на Украине активно используют снайперскую винтовку «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7x99 мм.