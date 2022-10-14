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1 час назад

Lobaev Arms разработала роботизированную антиснайперскую систему

Газета.Ruиещё 2

Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что компания создала первую работающую на дистанционном управлении антиснайперскую систему «Рубеж», сообщает РИА «Новости».

Российская компания разработала роботизированную антиснайперскую систему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В состав системы входит ложная цель, имитатор оружия и комплекс поражения.

«Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника», — сказал Лобаев.

Ранее Лобаев заявил, что предприятие разрабатывает снайперскую винтовку под калибр НАТО 308 win с учетом потребностей спецоперации на Украине.

До этого Лобаев сообщил, что иностранные заказчики проявляют большой интерес к российским дальнобойным винтовкам производства компании Lobaev Arms «Сумрак», «Севастополь» и «Опустошитель».

Также стало известно, что союзные силы в рамках спецоперации на Украине активно используют снайперскую винтовку «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7x99 мм.

Армия,НАТО,
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