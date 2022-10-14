Российская компания разработала роботизированную антиснайперскую систему

«Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника», — сказал Лобаев.