Офицер НР ЛНР сообщил, что в Артемовск направили иностранных наемников

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ротная тактическая группа украинских войск, в составе которой иностранные наемники, уже прибыла в район города Артемовск. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных формирований Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — пояснил Марочко.

Как добавил Марочко, главная задача прибывших наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, чтобы «запугивать население и устанавливать пророссийские взгляды».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.