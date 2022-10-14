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1 час назад

Офицер НР ЛНР сообщил, что в Артемовск направили иностранных наемников

Газета.Ru

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ротная тактическая группа украинских войск, в составе которой иностранные наемники, уже прибыла в район города Артемовск. Об этом сообщает РИА «Новости».

Офицер НР ЛНР сообщил, что в Артемовск направили иностранных наемников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных формирований Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — пояснил Марочко.

Как добавил Марочко, главная задача прибывших наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, чтобы «запугивать население и устанавливать пророссийские взгляды».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Андрей Марочко,Владимир Путин,
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