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14 минут назад

Baza: неизвестный пытался поджечь военкомат в Подмосковье

Газета.Ruиещё 1

Неизвестный пытался поджечь военный комиссариат, расположенный на Центральной улице города Щелково в Подмосковье, сообщает Baza.

Baza: неизвестный пытался поджечь военкомат в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, в результате чего в одном из кабинетов, расположенных на первом этаже здания, произошел пожар.

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Ранее на этот же военкомат уже совершали нападение. В мае двое неизвестных кинули в здание две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего разгорелся пожар, повредивший два кабинета, в том числе архив комиссариата.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что Росгвардия приняла дополнительные меры по защите российских военкоматов в связи с участившимися нападениями.

Армия,Происшествия,Александр Хинштейн,Росгвардия,Госдума,
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