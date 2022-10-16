Baza: неизвестный пытался поджечь военкомат в Подмосковье

Неизвестный пытался поджечь военный комиссариат, расположенный на Центральной улице города Щелково в Подмосковье, сообщает Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, в результате чего в одном из кабинетов, расположенных на первом этаже здания, произошел пожар.

Ранее на этот же военкомат уже совершали нападение. В мае двое неизвестных кинули в здание две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего разгорелся пожар, повредивший два кабинета, в том числе архив комиссариата.