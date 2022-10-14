Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области

Обстрел вооруженных сил Украины привел к повреждению линий электропередач в Белгородской области и временной приостановке движения поездов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков .

Ранее ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Октябрьский в Белгородской области. В результате обстрела начался сильный пожар на складе боеприпасов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о детонации снарядов.

Также обломок ракеты попал 13 октября в жилую многоэтажку в Белгороде. Дом получил повреждения, жильцы были эвакуированы и размещены в гостинице. По данным экспертов, пострадал технический этаж дома и перекрытие квартиры на 16-м этаже. Инженерные коммуникации в порядке и специалисты в скором времени приступят к ремонту.