Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили героя России за успехи в СВО

Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

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Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России.

По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия винтовки рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.

В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.