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5 минут назад

Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили героя России за успехи в СВО

Деловая газета "Взгляд"

Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили героя России за успехи в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России.

По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия винтовки рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.

В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.

Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3 тыс. метров.

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