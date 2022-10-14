WP узнал о беспокойстве ВСУ из-за мобилизационных резервов РФ

Украинские военнослужащие устали от боевых действий морально и физически, некоторые подразделения не могли позволить себе отдохнуть с начала военного конфликта России и Украины. Об этом сообщает The Washington Post, передает газета «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в публикации, 93-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже длительное время сражается с противником без перерыва, военные прошли от Сумщины до Изюма и сейчас расположились в Донецкой области.

Один из источников газеты рассказал, что в его батальоне «недостаточно сил и ресурсов», они понесли большие потери. Информация о том, что Россия отправила на фронт еще 300 тысяч или более солдат, вызывает беспокойство.

Солдат уточнил, что с наступлением холодов положение дел может только ухудшиться, так как людям все еще требуется перерыв.

Еще один военнослужащий с позывным «Историк» в беседе с The Washington Post сообщил, что некоторые из мобилизованных на службу в армию Украины для противостояния российским военным до этого никогда не служили.