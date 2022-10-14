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1 час назад

В Белоруссии проведут военные сборы

Lenta.ruиещё 3

Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных для оценки готовности страны к «неожиданным ситуациям». Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью «Известиям».

В Белоруссии проведут военные сборы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы», — сказал Макей.

Как объяснил министр, это необходимо, чтобы избежать призыва инвалидов или людей, которые не должны служить в армии. «Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием», — добавил Макей.

Ранее Владимир Макей сообщил, что в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции (КТО) после появления данных о том, что «некоторые сопредельные государства» готовят провокации в республике. Он пояснил, что целью такого шага является защита граждан Белоруссии. Макей заверил, что вооруженные силы и спецслужбы республики готовы дать отпор на любые провокации.

Армия,Владимир Макей,
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