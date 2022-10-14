В Белоруссии проведут военные сборы

Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных для оценки готовности страны к «неожиданным ситуациям». Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью «Известиям».

«Президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы», — сказал Макей.

Как объяснил министр, это необходимо, чтобы избежать призыва инвалидов или людей, которые не должны служить в армии. «Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием», — добавил Макей.