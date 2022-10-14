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38 минут назад

Иностранные наемники попали в ловушку в Запорожье, заявил Рогов

Елена Прошина

Западные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, оказались в ловушке в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Иностранные наемники попали в ловушку в Запорожье, заявил Рогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, иностранные наемники угодили в засаду на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа из 10 человек совершила вылазку на занятую российскими военнослужащими территорию в районе населенного пункта Пологи. Как пишет Рогов, российские солдаты подождали, пока наемники приблизятся, а затем открыли огонь.

В своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области приложил ссылки с «деталями происшествия» и опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего западного наемника. Он подчеркнул, что иностранные бойцы встретили «серьезный отпор», в результате боя у них появились погибшие и раненые.

Кроме того, Рогов рассказал, что в какой-то момент западные наемники попытались отступить, и в тот момент их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

«Go Away!» — написал Рогов, обращаясь к иностранным бойцам, которые сражаются на стороне Киева.

Армия,Владимир Рогов,
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