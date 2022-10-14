Кулеба предположил, чем закончится конфликт РФ и Украины

Конфликт России и Украины скорее всего завершится за столом переговоров, однако Киев к тому времени попытается склонить ситуацию в свою пользу за счет западного вооружения и антироссийских санкций. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с пранкерами, передает РИА Новости.

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Как уточняет агентство, пранкеры Вован и Лексус позвонили министру Украины под видом бывшего посла США в России Майкла Макфола и разместили видео с беседой в своем Telegram-канале.

Кулеба выразил уверенность, что военный конфликт России и Украины завершится дипломатией. Он уточнил, что его основная работа сейчас заключается в том, чтобы вывести Украину на эти переговоры с «максимально сильных позиций». По словам министра, ситуация на поле боя и положение экономики РФ сильно повлияет на баланс в ходе дипломатического процесса.

Кроме того, Кулеба считает, что российская сторона предложит перейти за стол переговоров в тот момент, когда осознает свое вероятное поражение и необходимость поставить конфликт на «паузу». При этом министр указал, что в тот момент переговоры уже не будут выгодны Украине.