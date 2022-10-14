В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
5 минут назад

Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя

Елена Прошина

Конфликт России и Украины скорее всего завершится за столом переговоров, однако Киев к тому времени попытается склонить ситуацию в свою пользу за счет западного вооружения и антироссийских санкций. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с пранкерами, передает РИА Новости.

Кулеба предположил, чем закончится конфликт РФ и Украины
Фото: ТАССТАСС

Как уточняет агентство, пранкеры Вован и Лексус позвонили министру Украины под видом бывшего посла США в России Майкла Макфола и разместили видео с беседой в своем Telegram-канале.

Кулеба выразил уверенность, что военный конфликт России и Украины завершится дипломатией. Он уточнил, что его основная работа сейчас заключается в том, чтобы вывести Украину на эти переговоры с «максимально сильных позиций». По словам министра, ситуация на поле боя и положение экономики РФ сильно повлияет на баланс в ходе дипломатического процесса.

Кроме того, Кулеба считает, что российская сторона предложит перейти за стол переговоров в тот момент, когда осознает свое вероятное поражение и необходимость поставить конфликт на «паузу». При этом министр указал, что в тот момент переговоры уже не будут выгодны Украине.

«Оружие и санкции — два инструмента, которые улучшат положение Украины за переговорным столом», — заключил Кулеба.

Армия,Дмитрий Кулеба,Майкл Макфол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители