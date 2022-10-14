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25 минут назад

Глава Пентагона заявил, что Киеву будут поставлять HIMARS годами

ТК «Звезда»

Для отправки на украинскую территорию обещанных Соединенными Штатами 18 РСЗО HIMARS потребуется не менее пары лет. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что Киеву будут поставлять HIMARS годами
Фото: Cover Images Keystone Press Agency GloballookpressCover Images Keystone Press Agency Globallookpress

По его словам, часть военной поддержки, оказываемой стране, покрывает сиюминутные потребности, другая же помощь может требовать длительной работы. Часть вооружения, которое, по имеющимся договоренностям, должно достаться ВСУ, прибудет новым хозяевам спустя недели, месяцы и даже годы, как, например, реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Мы закупим эти HIMARS, но пройдет пара лет, прежде чем они будут действительно произведены и внедрены», - цитирует ТАСС слова министра.

Несмотря на это, как отметил глава американского военного ведомства, четыре РСЗО HIMARS прибудут на Украину в самое ближайшее время.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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