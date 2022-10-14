Глава Пентагона заявил, что Киеву будут поставлять HIMARS годами

Для отправки на украинскую территорию обещанных Соединенными Штатами 18 РСЗО HIMARS потребуется не менее пары лет. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

По его словам, часть военной поддержки, оказываемой стране, покрывает сиюминутные потребности, другая же помощь может требовать длительной работы. Часть вооружения, которое, по имеющимся договоренностям, должно достаться ВСУ, прибудет новым хозяевам спустя недели, месяцы и даже годы, как, например, реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Мы закупим эти HIMARS, но пройдет пара лет, прежде чем они будут действительно произведены и внедрены», - цитирует ТАСС слова министра.