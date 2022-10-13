Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что в результате обстрела посёлка Октябрьский в Белгородской области взорван склад с боеприпасами. Об этом Гладков написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате обстрела ВСУ был взорван склад с боеприпасами, а также произошла их детонация.

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – сообщил Гладков.

Изначально местные жители думали, что пожар произошёл на сахарном заводе, однако власти это опровергли.