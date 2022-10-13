Еще одной категории россиян предоставят отсрочку от мобилизации

Министерство обороны РФ внесло изменения в список лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации. Право на отсрочку получили граждане, которые имеют на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

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Отмечается, что публикации о принятии поправок в правила призыва появились в СМИ и социальных сетях несколько дней назад. Ранее для получения отсрочки требовалось иметь на иждивении четырех и более детей.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что сведения в статьях соответствуют действительности. Он пояснил, что документ не был опубликован официально, так как проходил под грифом «для служебного пользования».