Еще одной категории россиян предоставят отсрочку от мобилизации

Министерство обороны РФ внесло изменения в список лиц, которым предоставляется отсрочка от мобилизации. Право на отсрочку получили граждане, которые имеют на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».
Отмечается, что публикации о принятии поправок в правила призыва появились в СМИ и социальных сетях несколько дней назад. Ранее для получения отсрочки требовалось иметь на иждивении четырех и более детей.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что сведения в статьях соответствуют действительности. Он пояснил, что документ не был опубликован официально, так как проходил под грифом «для служебного пользования».
Парламентарий уточнил, что смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации фактически является «жестом доброй воли» со стороны Минобороны, своего рода ответом на общественный запрос.