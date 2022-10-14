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3 часа назад

Reuters: США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили в новом пакете помощи на $725 млн

ТАССиещё 2

Соединенные Штаты направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в $725 млн. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили
Фото: ТАССТАСС

Согласно этим данным, в пакет войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. При этом, по данным источников агентства, значительных новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в нем не будет.

По словам представителей администрации, о выделении нового пакета помощи Киеву может быть объявлено уже в пятницу, однако эти сроки могут быть изменены. Также может поменяться и окончательное содержание пакета, а также общая сумма выделяемой помощи.

Один из собеседников агентства заявил о том, что в пакет, как ожидается, не будут включены системы вооружений, которые бы помогли Украине отражать ракетные удары. Вместо этого пакет, согласно задумке Вашингтона, должен быть направлен на помощь Киеву в проведении контрнаступательных операций. Боеприпасы и бронеавтомобили предполагается выделить из имеющихся американских арсеналов, что позволяет отправить их на Украину уже в ближайшие дни.

В среду министр обороны США Ллойд Остин сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Армия,Ллойд Остин,Владимир Путин,Администрация США,
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