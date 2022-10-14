США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили

Соединенные Штаты направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в $725 млн. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

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Согласно этим данным, в пакет войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. При этом, по данным источников агентства, значительных новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в нем не будет.

По словам представителей администрации, о выделении нового пакета помощи Киеву может быть объявлено уже в пятницу, однако эти сроки могут быть изменены. Также может поменяться и окончательное содержание пакета, а также общая сумма выделяемой помощи.

Один из собеседников агентства заявил о том, что в пакет, как ожидается, не будут включены системы вооружений, которые бы помогли Украине отражать ракетные удары. Вместо этого пакет, согласно задумке Вашингтона, должен быть направлен на помощь Киеву в проведении контрнаступательных операций. Боеприпасы и бронеавтомобили предполагается выделить из имеющихся американских арсеналов, что позволяет отправить их на Украину уже в ближайшие дни.

В среду министр обороны США Ллойд Остин сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.