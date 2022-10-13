«Полевое руководство 3-0». США будут воевать по новой доктрине

На ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) представили новую военную доктрину под названием «Полевое руководство 3-0». Она пришла на смену доктрине «Воздушно-наземный бой», принятой еще в 1982 году. США определили в противники Россию и Китай и готовятся к затяжным боевым действиям с большой линией фронта, считает военный аналитик генерал-полковник Леонид Ивашов.

Фото: Ted S. Warren/AP Ted S. Warren/AP

Несмотря на то, что Ассоциация армии США (AUSA) является частной некоммерческой организацией, ее авторитет среди военных США очень высок. На ежегодных конференциях, которые проводятся в октябре, как правило, презентуют новые программы и вооружения. В этом году в Вашингтоне был продемонстрирован модернизированный вертолет Apache, который позиционируется как винтокрылый аппарат нового поколения. Основное же внимание было приковано к новой доктрине вооруженных сил США.

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Новую доктрину «Полевое руководство 3-0» презентовали именно представители Пентагона. «В новейшей истории не было периода времени, который был бы настолько потенциально опасным.

Наша первоочередная задача — Китай, экономика которого почти равна нашей по размеру, которая строит вооруженные силы мирового уровня, чтобы бросить нам вызов и угрожать своим соседям, включая Тайвань.

При этом мы не можем отвести глаз от наших постоянных угроз: Северной Кореи, Ирана и воинствующих экстремистов», — написал в предисловии к новой концепции начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс МакКонвилл.

Концепция будет ключевым руководством для вооруженных сил, а доктрина будет развиваться в рамках самой серьезной модернизации систем вооружений с 1980-х годов. В планах Пентагона иметь полностью перевооруженные силы к 2030 году.

По сравнению с предыдущей доктриной «Воздушно-наземный бой», принятой в 1982 году и неоднократно дополняемой, последний раз в конце 1990-х годов, в новую внесли значительные изменения.

Большее внимание предполагается уделять космическим и киберпространственным вооружениям, которые у США есть, однако они никогда не применялись в боевых условиях.

«В самом названии новой доктрины вооруженных сил США «Полевое руководство 3-0» заложены и принципы новых концепций ведения войны, — рассказал «Газете.Ru» военный аналитик генерал-полковник Леонид Ивашов. — В цифрах заложены три потенциальных противника Соединенных Штатов — Китай, Россия, Иран, о чем они говорят открыто. А вот «Полевое руководство» означает подготовку к затяжным боевым действиям с большой линией фронта. Понятно, что «поле» должно быть на территории противника. Предшествующая доктрина «Воздушно-наземного боя» также соответствовала своему названию и неоднократно применялась военными США практически во всех конфликтах с их участием. Она была построена на тесном сотрудничестве между сухопутными и военно-морскими силами. Но и объекты атак США были несопоставимы с теми, которые они определили себе сейчас. С Китаем и Россией это уже не сработает, потребовались новая тактика и – особенно — новые вооружения».

О разработке «Военной доктрины США — 2030» сообщил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен (ныне в отставке) в конце апреля 2021 года. То есть основы новой доктрины закладывались еще до начала российской спецоперации на Украине, тем не менее, ВС РФ уже тогда были включены в список «угроз».

«Американская армия всех сильней — это аксиома для самих американцев, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» военный обозреватель Владислав Шурыгин. — Армия США действительно имела технологическое превосходство над противником, лидировала в гонке вооружений, имела бездонный военный бюджет, который не могла себе позволить ни одна страна. Плюс по численности это была самая большая армия в мире. И вот сейчас Пентагон вынужден констатировать, что утрачивает неоспоримость американского доминирования. Это касается и численности американской армии, в которой сейчас недобрали 25% рекрутов на фоне разногласий двух партийных систем США и неоднозначной ЛГБТ-политикой. Плюс общее снижение рождаемости в стране.

В плане развития технологий вооружений Вашингтон уже далеко не впереди планеты всей. США, как видится, будут сейчас делать ставку в ведении боевых действий на гиперзвуковые ракеты, разного вида многочисленные беспилотники и дальнобойное оружие.

Все это предназначено для поддержки сухопутных подразделений, разбросанных на больших участках фронта, которым предназначено уничтожать превосходящего по численности противника».