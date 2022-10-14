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1 час назад

Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области

Lenta.ruиещё 7

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, упавшие обломки ракет повредили линии электропередачи, из-за чего было приостановлено движение поездов.

«Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное — пострадавших нет», — написал Гладков.

13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Повреждены технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. При этом инженерные коммуникации в доме целы, подача отопления и электричества уже восстановлена. В гостиницу временно отселены 26 человек из 11 квартир.

Армия,Вячеслав Гладков,
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