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55 минут назад

Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации

Ura.Ru

В Донецкой народной республики (ДНР) наступает переломный момент в освобождении территории от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории ДНР», — уточнил он.

Его слова приводит телеканал «Россия 24».

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Основными целями, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации, являются защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. А также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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