В Донецкой народной республики (ДНР) наступает переломный момент в освобождении территории от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин .

Основными целями, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации, являются защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. А также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.