Министр обороны Украины заявил о соглашении с Францией по поставкам оружия

Глава Министерство обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал соглашение в сфере безопасности и обороны со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».
«С разрешения кабинета министров Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с Себастьяном Лекорню», — написал Резник.
По словам украинского министра обороны, это соглашение позволяет Парижу поставлять Киеву вооружение по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее главы Минобороны Франции Себастьен Лекорню на встрече контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе заявлял, что Франция собирается продолжить поставки военного снаряжения Украине и участие в подготовке личного состава.