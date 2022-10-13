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10 минут назад

Министр обороны Украины заявил, что подписал с Францией соглашение по поставкам оружия

Газета.Ruиещё 1

Глава Министерство обороны Украины Алексей Резников заявил, что подписал соглашение в сфере безопасности и обороны со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».

Министр обороны Украины заявил о соглашении с Францией по поставкам оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С разрешения кабинета министров Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с Себастьяном Лекорню», — написал Резник.

По словам украинского министра обороны, это соглашение позволяет Парижу поставлять Киеву вооружение по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее главы Минобороны Франции Себастьен Лекорню на встрече контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе заявлял, что Франция собирается продолжить поставки военного снаряжения Украине и участие в подготовке личного состава.

Армия,Эммануэль Макрон,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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