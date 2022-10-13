США досрочно закупят новые БТР

Военный уточнил, что Конгресс одобрил дополнительное финасирование на 2023 финансовый год, которое предполагает покупку 197 броневиков. В рамках основного бюджета армия получила 130 машин из запланированных 2900.

Американские военные спешат, потому что у них истощились собственные запасы бронетехники из-за передачи множества машин Украине, в частности, бронетранспортёров M113, которые эксплуатируются с 1960 года.