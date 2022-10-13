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50 минут назад

США досрочно закупят себе новые БТР. Потому что старые утилизировала Украина

Ferra.ru

Генерал-майора армии США Гленн Дин заявил, что Пентагон быстрее, чем планировал, закупит новые БТР AMPV — Armored Multi-Purpose Vehicle — производства американской компании BAE Systems.

США досрочно закупят новые БТР
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Военный уточнил, что Конгресс одобрил дополнительное финасирование на 2023 финансовый год, которое предполагает покупку 197 броневиков. В рамках основного бюджета армия получила 130 машин из запланированных 2900.

Американские военные спешат, потому что у них истощились собственные запасы бронетехники из-за передачи множества машин Украине, в частности, бронетранспортёров M113, которые эксплуатируются с 1960 года.

Армия,Пентагон,
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