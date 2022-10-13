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19 минут назад

Из украинского плена вернулись 20 российских военнослужащих

Елена Прошина

В результате переговоров с подконтрольной территории Украины вернули 20 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из украинского плена вернулись 20 российских военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что прибывших военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.

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В последний раз масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. Тогда удалось вернуть в общей сложности 56 человек. В тот раз союзным силам также передали украинского политика Виктора Медведчука.

Армия,Виктор Медведчук,Минобороны России,
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