Минобороны РФ вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих

В ходе переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ .

Отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.