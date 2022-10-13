Минобороны РФ отчиталось о новых успехах российских войск в ходе СВО

Минобороны РФ в свежей сводке рассказало о последних достижениях российских войск в ходе спецоперации на Украине.

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Отмечается, что российские войска успешно отразили нападения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, ликвидировав 100 бойцов ВСУ. Кроме того, ВС РФ пресекли попытки наступления противника в Харьковской области.

На Краснолиманском направлении украинские военные безуспешно пытались форсировать реку Жеребец, но потеряли 60 человек личного состава. Известно также, что российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 12 беспилотников.