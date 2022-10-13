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1 час назад

Американский самолет-разведчик снова пролетел вокруг Калининграда

Lenta.ru

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W River Joint снова пролетел близ Калининградской области, вокруг российского анклава. Об этом стало известно из данных портала Flightradar.

Американский самолет-разведчик пролетел вокруг Калининграда
Фото:  Balon Greyjoy / Wikimedia Balon Greyjoy / Wikimedia

Согласно информации, американский борт с позывным JAKE 11 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании ранним утром 13 октября, долетел до Польши и выполнил один круг около российского региона в небе над Литвой и Балтийским морем.

Также он сделал три круга над Польшей вдоль границы с Белоруссией. На момент написания заметки River Joint возвращается на британскую базу, проходя над Нидерландами.

В конце сентября этот же самолет уже был замечен выполняющим полет вокруг Калининградской области. Полеты Boeing RC-135W неоднократно фиксировали и ранее: еще до начала украинского конфликта, начиная с декабря прошлого года, самолет выполнял разведывательную работу в юго-восточной части Украины и у границ России.

Армия,Boeing,
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