Американский самолет-разведчик пролетел вокруг Калининграда

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W River Joint снова пролетел близ Калининградской области, вокруг российского анклава. Об этом стало известно из данных портала Flightradar.

Фото: Balon Greyjoy / Wikimedia Balon Greyjoy / Wikimedia

Согласно информации, американский борт с позывным JAKE 11 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании ранним утром 13 октября, долетел до Польши и выполнил один круг около российского региона в небе над Литвой и Балтийским морем.

Также он сделал три круга над Польшей вдоль границы с Белоруссией. На момент написания заметки River Joint возвращается на британскую базу, проходя над Нидерландами.