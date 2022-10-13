Отсрочка от мобилизации при уходе за родственником: условия и нюансы

Граждане, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, по закону, имеют право на отсрочку при мобилизации. «Рамблер» рассказывает об условиях и нюансах, касающихся получения отсрочки от призыва.
Согласно законодательству, получить отсрочку могут те резервисты, которые ухаживают за родственниками:
Важное условие: отсрочка не предоставляется в том случае, если есть другие лиц, обязанные содержать и ухаживать за своими родными. К близким родственникам относятся:
По закону, инвалидами I группы признают людей, имеющих стойкие и необратимые нарушения здоровья с расстройством функций организма, причем как в следствие приобретенных заболеваний, так и в следствие полученных травм. В этом случае люди не могут жить без поддержки.
Основанием для оформления инвалидности первой группы может быть:
На самом деле нужно обязательно уточнять в военкомате, какие документы они будут рассматривать. Но необходимый минимум включает следующие документы:
Если справку о составе семьи можно получить быстро, то заключение медицинско-социальной экспертизы оформляется не меньше месяца. Если вы еще не получили повестку, следует как можно быстрее заняться оформлением документов. Если повестка уже пришла, в военкомат нужно предоставить максимум документов, которые есть у вас на руках:
На отсрочку можно рассчитывать в том случае, если больше действительно некому ухаживать за родственником. Если у резервиста есть сестра или брат, уход можно перепоручить. Единственное исключение: нотариально оформленный отказ от опеки. Но такой документ могут признать подложным, если он был оформлен не так давно.
То же самое касается ситуации, когда резервист является опекуном или попечителем несовершеннолетних братьев или сестер. Отсрочка не будет предоставлена, если есть другие родные, которые могут взять опеку и попечительство на себя.
Если есть возможность, стоит проконсультироваться с юристом, прежде чем идти в военкомат, поскольку многие ситуации могут рассматриваться индивидуально.