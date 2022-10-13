Отсрочка от мобилизации при уходе за родственником: условия и нюансы

Граждане, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, по закону, имеют право на отсрочку при мобилизации. «Рамблер» рассказывает об условиях и нюансах, касающихся получения отсрочки от призыва.

Согласно законодательству, получить отсрочку могут те резервисты, которые ухаживают за родственниками:

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признанными нуждающимся в таком уходе,

являющимися инвалидами I группы.

Важное условие: отсрочка не предоставляется в том случае, если есть другие лиц, обязанные содержать и ухаживать за своими родными. К близким родственникам относятся:

супруги,

дети,

родители, в том числе усыновители,

родные братья и сестры,

дедушки и бабушки.

Кто считается инвалидом первой группы

По закону, инвалидами I группы признают людей, имеющих стойкие и необратимые нарушения здоровья с расстройством функций организма, причем как в следствие приобретенных заболеваний, так и в следствие полученных травм. В этом случае люди не могут жить без поддержки.

Основанием для оформления инвалидности первой группы может быть:

полное отсутствие зрения или слуха;

злокачественные образования;

заболевания психического типа;

заболевания почек или отсутствие одной из них;

заболевания ЦНС, например, менингит, энцефалит, абсцесс головного мозга, полиомиелит, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера;

заболевания дыхательных путей, в том числе астма, саркоидоз, туберкулез, трансплантация легкого.

Какие документы нужно предоставить для отсрочки от мобилизации

На самом деле нужно обязательно уточнять в военкомате, какие документы они будут рассматривать. Но необходимый минимум включает следующие документы:

заключение медицинско-социальной экспертизы (бюро МСЭ),

справка о составе семьи, то есть выписка из домовой книги, в которой указывается число и состав проживающих с инвалидом I группы.

Если справку о составе семьи можно получить быстро, то заключение медицинско-социальной экспертизы оформляется не меньше месяца. Если вы еще не получили повестку, следует как можно быстрее заняться оформлением документов. Если повестка уже пришла, в военкомат нужно предоставить максимум документов, которые есть у вас на руках:

история болезни,

выписки и заключения врачей,

документы, доказывающие кровное родство,

справки о расходах.

На отсрочку можно рассчитывать в том случае, если больше действительно некому ухаживать за родственником. Если у резервиста есть сестра или брат, уход можно перепоручить. Единственное исключение: нотариально оформленный отказ от опеки. Но такой документ могут признать подложным, если он был оформлен не так давно.

То же самое касается ситуации, когда резервист является опекуном или попечителем несовершеннолетних братьев или сестер. Отсрочка не будет предоставлена, если есть другие родные, которые могут взять опеку и попечительство на себя.