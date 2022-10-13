Отсрочка многодетным при мобилизации: условия и нюансы

В России продолжается призыв резервистов в рамках частичной мобилизации. «Рамблер» рассказывает, могут ли претендовать на отсрочку многодетные отцы и какие условия нужно для этого соблюсти.

В настоящее время основным нормативным актом, устанавливающим и регулирующим права и обязанности органов власти, организаций и граждан во время частичной мобилизации, является федеральный закон №31-ФЗ «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации». Согласно этому закону право на отсрочку имеют те мужчины, которые:

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Воспитывают четверых и более детей в возрасте до 16 лет;

Являются отцами-одиночками и воспитывают одного и более детей до 16 лет;

Воспитывают троих детей в возрасте до 16 лет, а срок беременности жены составляет не менее 22 недель.

В России нет отдельного федерального закона о многодетных семьях, единственный документ, в котором определяется такой термин, как многодетная семья, — это Указ президента России № 431 от 5 мая 1992 года, который был подписан Борисом Ельциным. Согласно Указу, многодетной признается семья, в которой воспитываются трое и более детей. Это определение учитывается в большинстве нормативных документов различных субъектов федерации, касающихся многодетных семей.

27 сентября 2022 года состоялось заседание Государственной Думы, на котором было предложено внести изменения в закон. На следующий день был подготовлен законопроект, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации будет предоставляться отцам многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18, а не 16 лет. А если ребенок учится на очном отделении, то отсрочка положена до достижения им 23 лет. Позже законопроект был отозван, поскольку в нем содержались положения, касающиеся не только отцов, но и тех резервистов, у кого есть кредиты и ипотека.

Решено было эти законопроекты разделить на два, чтобы упростить и ускорить процесс их рассмотрения и принятия.

Кого еще может коснуться отсрочка, кроме многодетных отцов

Отцы-одиночки

Если отец воспитывает одного или нескольких детей без матери, его могут освободить от частичной мобилизации до достижения младшим 18 лет.

Отцы с двумя детьми и беременной женой

Если срок беременности жены превышает 22 недели, а в семье есть еще двое детей в возрасте до 18 лет, то мужчина будет иметь право на отсрочку от частичной мобилизации.

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