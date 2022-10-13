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47 минут назад

Учения ОДКБ в Киргизии перенесены на более поздний срок

Говорит Москваиещё 2

Это не означает, что у Киргизии есть какие-то проблемы в отношениях с Организацией договора о коллективной безопасности, заявил секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов.

Учения ОДКБ в Киргизии перенесены на более поздний срок
Фото: ТАССТАСС

По его словам, подготовка к учениям была закончена на 99%. О причинах их переноса Иманкулов не сообщил.

«ОДКБ нам нужна, она даёт гарантию от террористических угроз. Членство в организации отвечает интересам нацбезопасности Киргизии. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — подчеркнул он.

Военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022» должны были пройти в Киргизии на полигоне «Эдельвейс».

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