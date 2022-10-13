Учения ОДКБ в Киргизии перенесены на более поздний срок

«ОДКБ нам нужна, она даёт гарантию от террористических угроз. Членство в организации отвечает интересам нацбезопасности Киргизии. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — подчеркнул он.