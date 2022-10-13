Главы Минобороны Украины и Германии обсудили усиление ПВО

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обсудил с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт усиление противовоздушной обороны и поставки боеприпасов и запчастей к ЗСУ Gepard, сообщает РИА «Новости».

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«Встретился с немецкой коллегой министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и боеприпасы и запчасти для Gepard», — написал Резников в Twitter.

По словам Резника, также обсуждались поставки инженерных машин, обучение украинских сил в Германии и создание совместного центра обслуживания техники, поставленной ФРГ на Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит 10 млн фунтов помощи украинской армии в преддверии зимы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил международных партнеров предоставить Киеву достаточное количество эффективных систем ПВО, которые помогли бы создать воздушную систему обороны страны.