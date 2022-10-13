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51 минуту назад

Главы Минобороны Украины и Германии обсудили усиление ПВО

Газета.Ru

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обсудил с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт усиление противовоздушной обороны и поставки боеприпасов и запчастей к ЗСУ Gepard, сообщает РИА «Новости».

Главы Минобороны Украины и Германии обсудили усиление ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Встретился с немецкой коллегой министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и боеприпасы и запчасти для Gepard», — написал Резников в Twitter.

По словам Резника, также обсуждались поставки инженерных машин, обучение украинских сил в Германии и создание совместного центра обслуживания техники, поставленной ФРГ на Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит 10 млн фунтов помощи украинской армии в преддверии зимы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил международных партнеров предоставить Киеву достаточное количество эффективных систем ПВО, которые помогли бы создать воздушную систему обороны страны.

По информации телеканала Sky News, британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, поставки должны быть осуществлены в ближайшие дни. Британия также передаст Киеву несколько сотен менее мощных ракет ПВО, беспилотники и еще 18 гаубиц.

Армия,Кристина Ламбрехт,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,
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