Больница в Куйбышевском районе Донецка попала под обстрел

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле с украинской стороны удары пришлись по больнице в Куйбышевском районе Донецка.

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу №21 по проспекту Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении штаба.

Также в штабе сообщили, что в Куйбышевском районе также под обстрел попали дома на улице Щедрина.

Ранее штаб ДНР сообщил об освобождении сел Опытного и Иванграда на артемовском (бахмутовском) направлении.