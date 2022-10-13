В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
15 минут назад

В ДНР заявили, что больница в Куйбышевском районе Донецка попала под обстрел

Газета.Ruиещё 3

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле с украинской стороны удары пришлись по больнице в Куйбышевском районе Донецка.

Больница в Куйбышевском районе Донецка попала под обстрел
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу №21 по проспекту Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении штаба.

Также в штабе сообщили, что в Куйбышевском районе также под обстрел попали дома на улице Щедрина.

Ранее штаб ДНР сообщил об освобождении сел Опытного и Иванграда на артемовском (бахмутовском) направлении.

До этого заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар рассказал, что российские военнослужащие эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и еще ряда сел.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители