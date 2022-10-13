Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности предупредил своих противников, что ядерные силы страны полностью готовы к «настоящей войне». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает CNN.

«Наши боевые ядерные силы (…) снова доказали свою полную готовность к реальной войне, чтобы взять врагов под свой контроль», — заявил он.

По словам северокорейского лидера, испытательный пуск ракет стал очередным предупреждение врагам, а также практической проверкой и наглядной демонстрацией абсолютной надежности и боеспособности средств сдерживания государства.

В опубликованном в понедельник, 11 октября, отчете ЦТАК говорится, что недавние ракетные испытания Пхеньяна показали, что силы страны «полностью готовы поразить и уничтожить установленные объекты в намеченных местах в установленное время».

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын руководил испытательным пуском двух крылатых ракет большой дальности, которые с точностью поразили цель на расстоянии 2000 километров.