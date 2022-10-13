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29 минут назад

Ким Чен Ын заявил о готовности ядерных сил КНДР к «настоящей войне»

Lenta.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности предупредил своих противников, что ядерные силы страны полностью готовы к «настоящей войне». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает CNN.

«Наши боевые ядерные силы (…) снова доказали свою полную готовность к реальной войне, чтобы взять врагов под свой контроль», — заявил он.

По словам северокорейского лидера, испытательный пуск ракет стал очередным предупреждение врагам, а также практической проверкой и наглядной демонстрацией абсолютной надежности и боеспособности средств сдерживания государства.

В опубликованном в понедельник, 11 октября, отчете ЦТАК говорится, что недавние ракетные испытания Пхеньяна показали, что силы страны «полностью готовы поразить и уничтожить установленные объекты в намеченных местах в установленное время».

КНДР запустила две баллистические ракеты<br/>

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын руководил испытательным пуском двух крылатых ракет большой дальности, которые с точностью поразили цель на расстоянии 2000 километров.

Тогда же глава Северной Кореи подчеркнул, что страна «должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил». Он пояснил, что это необходимо для готовности сдерживать любой критический военный кризис в любое время. Кроме того, по мнению Ким Чен Ына, КНДР следует полностью взять на себя инициативу в этом вопросе.

Армия,Видео,Чен Ким,
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