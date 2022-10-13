Еще одну категорию россиян предложили освободить от мобилизации

В Приморском крае необходимо освободить от частичной мобилизации дальневосточных моряков. С таким предложением к властям региона выступил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, пишет портал «Байкал 24».

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По сведениям Суханова, до 40 процентов членов экипажей российских судов подлежат призыву. Он пояснил, что это приведет к дефициту квалифицированных кадров и задержке судов в портах.

«Заменить 40 процентов призванных моряков будет невозможно: для подготовки рядового члена экипажа требуется немалое время, обучение включает курсы и тренинги», — отметил Суханов, подчеркнув, что подготовка этой категории занимает 7-10 лет.

Ранее объединение строителей попросило власти освободить часть сотрудников от мобилизации. Кроме того, Минприроды предложило дать бронь от мобилизации мусорщикам и водителям мусоровозов.