В Финляндии сообщили о создании обновленной ПВО

Главнокомандующий финскими Силами обороны Тимо Кивинен сообщил, что республика создает обновленную систему противовоздушной обороны (ПВО), также рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

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Ранее сообщалось, что на встрече министров обороны НАТО 14 стран подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что Финляндия также пересматривает свою противовоздушную оборону. Проект стартовал в 2018 году, и первоначально ставилась цель заключить договор о закупках к концу 2022 года.

Главнокомандующий отметил, что Финляндия примет решение по проекту в 2023 году.

«У нас идет реализация (собственного) проекта по созданию противовоздушной обороны. Он находится на той стадии, когда решения будут приняты в начале следующего года», — сказал Кивинен.