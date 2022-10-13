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46 минут назад

Финские силы обороны сообщили о создании ПВО с возможным интегрированием систем в НАТО

Газета.Ru

Главнокомандующий финскими Силами обороны Тимо Кивинен сообщил, что республика создает обновленную систему противовоздушной обороны (ПВО), также рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

В Финляндии сообщили о создании обновленной ПВО
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ранее сообщалось, что на встрече министров обороны НАТО 14 стран подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что Финляндия также пересматривает свою противовоздушную оборону. Проект стартовал в 2018 году, и первоначально ставилась цель заключить договор о закупках к концу 2022 года.

Главнокомандующий отметил, что Финляндия примет решение по проекту в 2023 году.

«У нас идет реализация (собственного) проекта по созданию противовоздушной обороны. Он находится на той стадии, когда решения будут приняты в начале следующего года», — сказал Кивинен.

Он добавил, что в контексте вступления страны в НАТО мы также более широко рассматриваем вопросы противовоздушной и противоракетной обороны. ПВО Финляндии будет интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, когда мы станем ее членами, подытожил Кивинен.

Армия,НАТО,
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