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1 час назад

В ЛНР объяснили прибытие иностранных наемников ВСУ под Артемовск

Lenta.ruиещё 1

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли под Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

НАТО отказалось защищать Украину

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — написал он.

Офицер объяснил, что основной задачей группы является недопущение оставления позиций украинскими подразделениями. Кроме того, в ее задачи входит запугивание и выявление пророссийских взглядов у местных жителей.

Армия,Видео,Андрей Марочко,НАТО,
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