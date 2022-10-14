Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram -канале.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — написал он.

Офицер объяснил, что основной задачей группы является недопущение оставления позиций украинскими подразделениями. Кроме того, в ее задачи входит запугивание и выявление пророссийских взглядов у местных жителей.