Рогов заявил о планах ВСУ высадить десант на ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Киев сбрасывает воду на электростанции, в том числе на ДнепроГЭС, для готовящейся десантной операции Вооруженных сил Украины в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в Каховском водохранилище вода уже поднялась на несколько метров.

«Они (украинские войска. — РИА «Новости») таким способом пытаются затопить или разрушить фортификационные сооружения, которые находятся на берегах Днепра, прежде всего у Запорожской АЭС — там и заминировано, и колючая проволока, и заграждения», — сказал Рогов.

Он добавил, что если вода еще на несколько метров поднимется, то там уже можно будет проплывать на лодках.

Ранее Рогов заявил, что ЗАЭС для обеспечения своих нужд подключена к российской энергосистеме.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.