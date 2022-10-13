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1 час назад

Рогов заявил, что Киев сбрасывает воду на ДнепроГЭС для операции в районе ЗАЭС

Газета.Ru

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Киев сбрасывает воду на электростанции, в том числе на ДнепроГЭС, для готовящейся десантной операции Вооруженных сил Украины в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рогов заявил о планах ВСУ высадить десант на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Каховском водохранилище вода уже поднялась на несколько метров.

«Они (украинские войска. — РИА «Новости») таким способом пытаются затопить или разрушить фортификационные сооружения, которые находятся на берегах Днепра, прежде всего у Запорожской АЭС — там и заминировано, и колючая проволока, и заграждения», — сказал Рогов.

Он добавил, что если вода еще на несколько метров поднимется, то там уже можно будет проплывать на лодках.

В ДНР заявили о заброшенных в Мариуполь диверсантах

Ранее Рогов заявил, что ЗАЭС для обеспечения своих нужд подключена к российской энергосистеме.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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