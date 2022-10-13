Глава британского МО пообещал, что оружие у Запада для Украины не закончится

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил: рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет, передает РИА «Новости».

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«Риска нет», — ответил министр на вопрос журналистки телеканала Sky News.

Он подчеркнул, что у Великобритании есть возможность ремонтировать оружие и вести новую цепочку поставок

Ранее Уоллес заявлял, что Соединенное королевство впервые передаст Украине ряд «мощных ракет для защиты от российских авиаударов», однако не предоставит системы для их запуска.

Ранее американский телеканал CNBC сообщал, что ВСУ расстреливают годовой объем производства американских снарядов за две недели. По словам экспертов, арсеналы США «значительно истощились», оставшихся боеприпасов хватит лишь на поддержание в боевой готовности собственных войск.