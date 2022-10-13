В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Глава британского Минобороны пообещал, что оружие у Запада для Украины не закончится

Газета.Ru

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил: рисков, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины, нет, передает РИА «Новости».

Глава британского МО пообещал, что оружие у Запада для Украины не закончится
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Риска нет», — ответил министр на вопрос журналистки телеканала Sky News.

Он подчеркнул, что у Великобритании есть возможность ремонтировать оружие и вести новую цепочку поставок

Ранее Уоллес заявлял, что Соединенное королевство впервые передаст Украине ряд «мощных ракет для защиты от российских авиаударов», однако не предоставит системы для их запуска.

Ранее американский телеканал CNBC сообщал, что ВСУ расстреливают годовой объем производства американских снарядов за две недели. По словам экспертов, арсеналы США «значительно истощились», оставшихся боеприпасов хватит лишь на поддержание в боевой готовности собственных войск.

27 сентября в Брюсселе прошло специальное совещание НАТО, на котором генсек альянса Йенс Столтенберг призвал пополнять запасы вооружения «как можно быстрее».

Армия,Бен Уоллес,Йенс Столтенберг,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители