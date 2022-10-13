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13 минут назад

В небе Калужской области заметили два неопознанных беспилотника

News.ru

В Калужской области вечером 12 октября обнаружили два неопознанных беспилотных летательных аппарата, один из них был сбит системами ПВО, другой скрылся, передает Telegram-канал Baza. Информацию о входе неизвестных БПЛА в воздушное пространство Калужской области подтвердил губернатор области Владислав Шапша, однако в своем Telegram-канале он написал только об одном.

В небе Калужской области появились неопознанные беспилотники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один (БПЛА. — NEWS.ru) сбит ПВО, а второй скрылся с радаров и, предположительно, упал в районе аэродрома Шайковка, — пишет Baza.

Губернатор указал, что в результате падения сбитого беспилотника никто не пострадал, гражданской инфраструктуре ущерба нанесено не было.

Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен, — сообщил Шапша.

Ранее в Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник. По данным Владислава Шапшы, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой, по предварительным данным, никто не пострадал.

Армия,Владислав Шапша,
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