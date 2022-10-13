В небе Калужской области появились неопознанные беспилотники

В Калужской области вечером 12 октября обнаружили два неопознанных беспилотных летательных аппарата, один из них был сбит системами ПВО, другой скрылся, передает Telegram-канал Baza. Информацию о входе неизвестных БПЛА в воздушное пространство Калужской области подтвердил губернатор области Владислав Шапша, однако в своем Telegram-канале он написал только об одном.