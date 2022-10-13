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29 минут назад

СМИ: в Мариуполь заброшены диверсанты из «Азова»

Рамблер

В Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР заявили, что в Мариуполь были заброшены диверсанты из «Азова» (запрещен в РФ, признан террористической организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

В ДНР заявили, что для диверсионной группы в Мариуполе был подготовлен схрон с оружием.

В сообщении подчеркивается, что члены группы планировали теракты против горожан и госорганов. МГБ ДНР «проводит оперативно-розыскные мероприятия».

В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении украинской диверсионной группы, готовившей провокацию в Запорожской области.

Военные заявили, что диверсанты хотели сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Армия,Видео,Минобороны России,МАГАТЭ,
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