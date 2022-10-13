В Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР заявили, что в Мариуполь были заброшены диверсанты из «Азова» (запрещен в РФ, признан террористической организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

В ДНР заявили, что для диверсионной группы в Мариуполе был подготовлен схрон с оружием.

В сообщении подчеркивается, что члены группы планировали теракты против горожан и госорганов. МГБ ДНР «проводит оперативно-розыскные мероприятия».

В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении украинской диверсионной группы, готовившей провокацию в Запорожской области.