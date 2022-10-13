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33 минуты назад

В ДНР заявили о заброшенной группе диверсантов из "Азова"

ТАСС

Диверсионная группа из числа боевиков запрещенного в РФ националистического полка "Азов" переброшена на территорию ДНР, их разыскивают силовики. Об этом сообщили в четверг в министерстве госбезопасности республики.

В ДНР заявили о заброшенных в Мариуполь диверсантах
Фото: ТАССТАСС

"На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова". Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием. Сотрудниками МГБ проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - цитирует сообщение ведомства Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

В министерстве добавили, что украинские диверсанты готовили в ДНР серию терактов против органов власти и населения республики.

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