В ДНР заявили о заброшенных в Мариуполь диверсантах

Диверсионная группа из числа боевиков запрещенного в РФ националистического полка "Азов" переброшена на территорию ДНР, их разыскивают силовики. Об этом сообщили в четверг в министерстве госбезопасности республики.
"На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова". Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием. Сотрудниками МГБ проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - цитирует сообщение ведомства Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.
В министерстве добавили, что украинские диверсанты готовили в ДНР серию терактов против органов власти и населения республики.