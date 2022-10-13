В ДНР заявили о заброшенных в Мариуполь диверсантах

"На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова". Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием. Сотрудниками МГБ проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - цитирует сообщение ведомства Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.