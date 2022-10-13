ЛНР: украинские военные самовольно оставляют позиции в Артемовске

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские военные самовольно покидают район Артемовска, передает РИА «Новости».
По словам Марочко, в основном это происходит из-за плохого морально-психологического состояния военнослужащих, серьезных потерь и потери связи с командованием.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что обстановка в Донбассе изменилась.
Также в Херсонской области заявили о снижении интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.