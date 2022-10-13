Для водителей "Тополей" и "Ярсов" построили тренажеры с 3D графикой

На полигоне Капустин Яр открыли тренажеры для механиков-водителей мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» и машин обеспечения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что тренажеры оснащены системой 3D-визуализации, которая позволяет в реальном времени имитировать различные ситуации на маршрутах боевого патрулирования, в том числе изменение погодных условий, а также времени суток.

«Учебно-тренировочные комплексы разработаны так, что руководитель занятий в реальном времени контролирует и корректирует действия обучающихся. Система видеонаблюдения позволяет произвести запись действий всех членов экипажа, что дает возможность самим курсантам со стороны увидеть тренировочный процесс и в будущем совершенствовать свои навыки», — отмечает военное ведомство.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» были задействованы в масштабных учениях Ракетных войск стратегического назначения в Республике Марий Эл.