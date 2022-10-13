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14 минут назад

На Украине заявили о мощном ударе по критическим объектам под Киевом

Елена Прошина

В Киевской области Украины по объектам критической инфраструктуры был нанесен мощный удар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко.

На Украине заявили о мощном ударе по критическим объектам под Киевом
Фото:  тасс тасс

В Киеве объявлена воздушная тревога

По его словам, этим объектам были нанесены серьезные повреждения. На месте работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией и документированием последствий атаки. При этом не отмечается, какие именно объекты были повреждены.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах. По его словам, в регионе прогремели как минимум три взрыва.

Утром 13 октября в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города просили срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Армия,Кирилл Тимошенко,
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