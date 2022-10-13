На Украине заявили о мощном ударе по критическим объектам под Киевом

В Киевской области Украины по объектам критической инфраструктуры был нанесен мощный удар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко.
По его словам, этим объектам были нанесены серьезные повреждения. На месте работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией и документированием последствий атаки. При этом не отмечается, какие именно объекты были повреждены.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах. По его словам, в регионе прогремели как минимум три взрыва.
Утром 13 октября в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города просили срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.