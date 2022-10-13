На Украине заявили о мощном ударе по критическим объектам под Киевом

В Киевской области Украины по объектам критической инфраструктуры был нанесен мощный удар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко.

Фото: тасс тасс

По его словам, этим объектам были нанесены серьезные повреждения. На месте работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией и документированием последствий атаки. При этом не отмечается, какие именно объекты были повреждены.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах. По его словам, в регионе прогремели как минимум три взрыва.