Под Винницей разбился украинский истребитель

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей. Об этом пишет РИА Новости.

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«Двенадцатого октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил», — говорится в сообщении.

Уточняется, что летчику удалось успешно катапультироваться. Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие «неустановленных технических причин». По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», истребитель упал, когда пытался сбить дрон.

Ранее стало известно о нанесении удара украинскими вооруженными силами по Белгородской области России полученными от США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Отмечалось, что произошедшее случилось впервые.