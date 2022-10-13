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24 минуты назад

Украинский агент признался, что СБУ угрожала похитить его ребенка

ТК «Звезда»

Украинская служба безопасности угрожала собственному сотруднику, не гнушаясь использовать для запугивания ребенка. Об этом рассказал агент СБУ Павел Кишинец - член «Правого сектора»*, задержанный силовиками РФ.

Украинский агент признался, что СБУ угрожала похитить его ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, с начала спецоперации его принудили к беспрекословному подчинению. Мужчине дали понять, что в случае, если он не будет выполнять свою работу, особые «партизаны» похитят его сына.

«Ему в июле исполнилось четыре года», - цитирует агента РИА Новости.

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Как указал Кишинец, среди его обязанностей в том числе было выходить на связь с другим членом экстремистской организации «Правый сектор»* Абакаром Исаевым и заниматься организацией беспорядков в Мелитополе.

*«Правый сектор» - организация запрещена в РФ

Армия,Правый сектор,СБУ,
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