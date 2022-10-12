Рогов: подготовленные в Британии бойцы ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС

Украинские военные, прошедшие обучение в Великобритании, готовятся к штурму Запорожской АЭС, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что свыше 450 человек Сил специальных операций ВСУ прошли обучение на британских полигонах. Их подготовкой занимались инструктора из MI-6.

По словам Рогова, в систему обучения спецназовцев входило форсирование водных преград, в том числе, равнинных рек, взятие плацдармов, штурм крупных объектов. После того, как бойцы в сентябре вернулись на Украину, они снова принимали участие в маневрах, но уже на территории страны.

Председатель движения полагает, что украинские спецназовцы могут попробовать взять ЗАЭС штурмом 14 октября. В этот день отмечаются крупные национальные праздники, в частности, День запорожского казачества.