В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
15 минут назад

На 15 улицах Белгорода найдены осколки украинских ракет

Lenta.ru

На 15 улицах Белгорода найдены осколки украинских ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Антон Иванов.

На 15 улицах Белгорода найдены осколки украинских ракет
Фото: Официальный канал мэра БелгородаОфициальный канал мэра Белгорода

Он уточнил, что осколки обнаружены в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части.

Также градоначальник рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде были незначительно повреждены пять автомобилей, в пяти частных домах выбиты или лопнули окна. Помимо этого, в торговом центре осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода, их отремонтируют до конца дня.

12 октября ВСУ впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. В общей сложности было выпущено более 100 ракет. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все ракеты, пострадавших нет.

Армия,взрывы киев,Антон Иванов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители