На 15 улицах Белгорода найдены осколки украинских ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Антон Иванов.

Фото: Официальный канал мэра Белгорода Официальный канал мэра Белгорода

Он уточнил, что осколки обнаружены в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части.

Также градоначальник рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде были незначительно повреждены пять автомобилей, в пяти частных домах выбиты или лопнули окна. Помимо этого, в торговом центре осколками выбило несколько окон, пострадали навесные потолки. На улице Буханова осколком повреждены электропровода, их отремонтируют до конца дня.